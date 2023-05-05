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Разминирование в Азербайджане часто приводит к жертвам, заявил глава британской компании

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Площадь загрязненных минами территорий Азербайджана велика и их очистка требует большой работы.

С данным заявлением выступил технический директор сотрудничающей с ANAMA британской компании RPS Energy Ltd. Дэвид Денман. Об этом он сказал журналистам в ходе брифинга.

Он отметил, что работа очень сложная и часто приводит к жертвам.

«К сожалению, недавно трое сотрудников RB Group [компании-субподрядчика RPS Energy Ltd.-ред.] погибли от взрыва противотанковой мины», — сказал Денман, отметив, что они выполняли очень сложную работу в непростых условиях.

Отметим, что 28 апреля в результате взрыва противотанковой мины в Тертерском районе погибли сотрудники компании-субподрядчика RPS Energy Ltd. — Сахават Гёзялов, Надир Юсифов и Фарид Садиев.

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