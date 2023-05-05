В ВСУ дали оценку бегству ЧВК «Вагнер» из Бахмута

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Решение ЧВК «Вагнер» об уходе из украинского города Бахмут связано с внутренним противостоянием.

Об этом заявил BBC представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый.

«У вагнеровцев в Бахмуте не снарядный, а «человеческий» голод». Несмотря на заявления Пригожина атаки в Бахмуте продолжаются, а повар Путина пытается обратить на себя внимание, потому как у вагнеровцев заканчиваются боевики и идет внутреннее противостояние в российском военном руководстве», — приводит УНИАН его слова.

По его словам, за минувшие сутки уничтожены 137 военных, 202 ранены, они несут большие потери.

«Интенсивность боев не уменьшается. Я думаю, они и дальше делают все, чтобы захватить Бахмут до 9 мая», — сказал Череватый.