ЕС: Китайский мирный план по Украине — это не мирный план

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Евросоюз рассматривает в качестве мирного плана только идеи Киева, но не Китая, а план Китая в Европе считают лишь «набором пожеланий».

«Есть только одна вещь, которую можно назвать мирным планом, — это предложения Зеленского. Китайский мирный план — это не мирный план, это просто набор благих пожеланий», — заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель на экспертной конференции о состоянии Евросоюза во Флоренции.

По мнению Борреля, на данный момент Западу следует продолжить поддержку военных усилий Украины.

Также он добавил, что призывать к прекращению военных действий должны Москву, а не Запад.