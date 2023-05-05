Дания совместно с ФРГ передаст Украине 80 танков Leopard 1

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Глава минобороны Дании Троелс Лунд Поульсен заявил телеканалу TV2, что страна совместно с Германией передаст Украине 80 танков Leopard 1.

По данным канала, военная техника будет готова к использованию украинскими войсками к 1 июня. В марте Поулсьен заявлял, что первые танки Leopard 1 из Дании, Германии и Нидерландов будут переданы Украине в начале мая.

Ранее посол Украины в Берлине Алексей Макеев призвал Германию к дополнительной военной поддержке в свете ожидаемого контрнаступления украинских войск.

В частности, посол затребовал срочных поставок зенитных комплексов, таких как IRIS-T SLM, Patriot и Gepard.

По его мнению, чем профессиональнее будет оснащена ВСУ, «тем больше мирных жителей она сможет спасти» и тем быстрее сможет освободить территории, и тогда «в соседних странах наступит мир и спокойствие».