От Джыдыр-дюзю до «Туманного болота»: стакан наполовину пуст или наполовину полон?

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Переговоры Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна в США завершены. С итоговым заявлением выступил госсекретарь Энтони Блинкен, который в своем Twitter написал, что он «доволен достигнутым прогрессом и настроен оптимистично в плане достижения соглашения». Вскоре появилось и заявление на сайте Госдепартамента: «Я предложил министрам вернуться в свои столицы и поделиться со своими правительствами видением того, что соглашение находится в пределах досягаемости при проявлении большей доброй воли, гибкости и компромисса». Здесь также отмечалось, что достигнут «ощутимый прогресс». Но в чем он заключается, Блинкен предпочел не конкретизировать.

Это, конечно, прямо-таки классический случай дискуссии «стакан наполовину пуст или наполовину полон». Понятно, что в нынешней ситуации просто усадить представителей Азербайджана и Армении за стол переговоров — уже посреднический успех. То, что переговоры продлились несколько дней, тоже дает надежду. Наконец, встречались в Вашингтоне не лидеры стран, а министры. И тем более объяснимо, что и участники переговоров, и посредники принимают во внимание чувствительность темы.

Но «в поле», то есть в Баку и Ереване, явно ждали большей конкретики. Или хотя бы совместного заявления самих министров. Тем более что на уровне утечек едва ли не в открытую анонсировалось именно подписание министрами некоего документа. И самое главное, трудно избавиться от ощущения дежавю — за более чем четверть века переговоров в рамках почившей в бозе Минской группы ОБСЕ тоже регулярно звучали заявления о «достигнутом прогрессе», но в реальности ничего не менялось — переговоры намертво «клинила» позиция Армении.

И, возможно, ответ на вопрос, почему переговоры в Вашингтоне завершились без принятия совместного заявления самих министров, а Блинкен отделывается «общедипломатическими» фразами, следует искать в Шуше. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, отвечая на вопросы участников конференции «Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему», подчеркнул: «Я говорил, что если Армения не желает мира, то мира не будет». И, напомнив, как Армения затягивала переговоры в рамках Минской группы, предупредил: «Итак, что может сейчас произойти? А может произойти то же самое. Они могут затягивать процесс, использовать переговорный формат, который был запущен, не для того, чтобы прийти к соглашению, а чтобы затянуть процесс до бесконечности, ожидая чего-то, ожидая чуда, ожидая изменений». После чего подвел итог: «Я думаю, что они упустят возможность».

Очередной «утечке» ереванских СМИ, что Пашинян и его команда молились, чтобы ничего не подписать в столице США, можно верить или не верить. Но нельзя не заметить, что Армения до сих пор не отказывается от претензий на Карабах и пытается вести «двойную игру». Да и московский окрик в Ереване вряд ли проигнорировали: Кремль дал понять, что недоволен присутствием в посредничестве США. Тем более понятно и другое. Как показывает опыт тех же переговоров в Сочи, где Москва предлагала «отложить будущим поколениям» определение статуса Карабаха, то есть опять «заморозить» конфликт на неопределенный срок. Версия, что Пашинян и его команда рассчитывают, что в Москве им предложат лучшие условия, чем в Вашингтоне, как минимум имеет право на существование. Особенно на фоне очередного «прозападного» спектакля, который закатил в Праге Никол Пашинян — с обидами на ОДКБ и обещаниями выполнять режим санкций. Ереван в очередной раз пытается поддразнить Москву и подороже продать отказ от своего «прозападного крена».

И тем более не секрет, что армянский «болтающий класс» давно побил все рекорды в изобретении новых надежд. В этой роли уже побывали Россия, Иран, Франция, падение цен на нефть, «цветная революция» в Азербайджане, землетрясение и выборы в Турции…

Но при этом в Ереване упускают из внимания, что договариваться им придется не с Макроном, не с Шарлем Мишелем и уж тем более не с Константином Затулиным. Договариваться надо будет с Азербайджаном. А в Баку — и президент Ильхам Алиев в Шуше подтвердил это очередной раз — уже провели свои «красные линии». В вопросе территориальной целостности Азербайджана компромиссов не будет.

Осталось только, чтобы в Ереване наконец стряхнули лапшу с ушей.

Нурани, обозреватель