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Между Москвой и Баку запустили новый регулярный авиарейс

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Новый авиарейс между Москвой и Баку запустили с пятницы из международного аэропорта Жуковский, сообщил ТАСС Евгений Солодилин — генеральный директор компании Red Wings, которая является перевозчиком на данном маршруте.

«Первый борт улетел загруженным на 85%, что является очень хорошим показателем для нового рейса», — сказал Солодилин, отметив, что новые рейсы будут осуществляться дважды в неделю по четвергам и воскресеньям из Жуковского и по понедельникам и пятницам — в обратном направлении.

«Продолжительность полета составит 3 часа 30 минут, обслуживают маршрут современные комфортабельные самолеты SSJ100 вместимостью 100 кресел», — пояснил генеральный директор перевозчика. Он также выразил уверенность в том, что новый маршрут из Жуковского поспособствует развитию туризма и бизнеса между двумя странами.

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