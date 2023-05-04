Байрамов и Мирзоян достигли договоренностей, но есть и разногласия. Переговоры продолжатся

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Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и глава МИД Армении Арарат Мирзоян, а также сопровождающие их члены делегации, по итогам переговоров, проведенных в городе Арлингтон, штат Вирджиния, США, достигли взаимной договоренности по некоторым пунктам проекта двустороннего соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений, но в то же время признали, что позиции по некоторым ключевым вопросам остаются разными.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана.

В ведомстве добавили, что оба министра выразили признательность американской стороне за принятие переговоров между Арменией и Азербайджаном. Стороны достигли договоренности о продолжении переговоров.