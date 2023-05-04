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В село Джахангирбейли будут переселены 1200 человек (фото)

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4 мая состоялась церемония закладки фундамента села Джахангирбейли Зангиланского района. В мероприятии принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Сначала был продемонстрирован видеоролик о плане развития села. Глава государства был проинформировал о предстоящей в селе работе, уточняет «Азертадж».

Было отмечено, что спроектированная территория села составляет 179,5 гектара. Село спланировано для проживания в перспективе 2520 человек (573 семей).

На первоначальном этапе в селе Джахангирбейли планируется построить 242 двух-, трех-, четырех- и пятикомнатных индивидуальных дома.

Было сообщено, что сначала здесь будут расселены 1200 человек. Наряду с индивидуальными домами в Джахангирбейли планируется также строительство блочных трехэтажных зданий.

В селе будут функционировать здание школы, детский сад, административное здание, клубно-общинный центр и гостевой дом, многофункциональное здание, рыночный комплекс, спортивно-оздоровительный центр, ремесленная мастерская, медпункт, церемониальный зал, объекты общественного питания и другие учреждения.

Президент Ильхам Алиев заложил фундамент села Джахангирбейли.

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