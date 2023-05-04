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ВСУ отбили 50 вражеских атак

ukr voen38

Украинские бойцы отразили около 50 атак в Донецкой области и уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы россиян. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке в четверг, 4 мая.

Ночью РФ нанесла очередной массированный удар по территории Украины, применив иранские ударные БПЛА Shahed-136/131, 18 из 24 были уничтожены украинцами.

Россияне нанесли шесть ракетных ударов по городам Краматорск и Запорожье, нанесли 66 авиационных ударов и совершили 33 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

При этом есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены и повреждены частные жилые дома, учебные заведения и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой. Россия и дальше сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях — отражено около 50 атак врага. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

Авиация Сил обороны Украины в сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава россиян. Кроме того, в течение суток уничтожены четыре барражирующих боеприпаса «Ланцет».

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пять районов сосредоточения живой силы, два состава боеприпасов противника и одну радиоэлектронную станцию.

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