В Губадлы будет возведена школа на 600 мест (фото)

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4 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в закладке фундамента здания полной средней школы на 600 ученических мест в городе Губадлы. Об этом сообщает «Азертадж».

Глава государства был проинформирован о здании школы.

Отмечено, что школа будет построена на открытой территории, прилегающей к городу Губадлы и селу Дондарлы. Учебное заведение и принадлежащие ему открытые территории будут окружены жилыми массивами. По вечерам и в выходные дни представители общественности также смогут воспользоваться спортивными сооружениями и игровыми площадками во дворе школы.

Подчеркивалось, что школьное здание спроектировано с использованием классных комнат модульного типа. Внутренние помещения будут освещаться естественным светом, что минимизирует потребности школы в электроэнергии. Структура здания является адаптивной, с ростом города и увеличением числа учащихся она может быть расширена.

Глава государства заложил фундамент здания школы.