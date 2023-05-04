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Индекс Veyseloglu: Рост цен в апреле составил 13.1%

market15

Группа Компаний Veyseloglu обнародовала свой розничный индекс за апрель 2023 года.

Согласно последним данным, средняя стоимость наиболее часто продаваемых наименований в объектах розничной торговли группы на апрель месяц 2023 года оказалась на 13.1% выше по сравнению с этим же периодом (апрель) 2022 года. Cтоимость свежих (скоропортящихся) продуктов питания в сравнении в апреле 2022 года выросла на 16.2%.

Цена на нескоропортящиеся, замороженные и сыпучие продукты, а также кондитерские изделия и безалкогольные напитки поднялась на 12.5%. Табачные изделия и алкогольная продукция подорожали на 6.5%, а гигиенические и чистящие средства поднялись в цене на 18.9%.

Этот показатель отражает динамику изменения цен на самые востребованные и продаваемые товары (продукты) в точках розничной торговли, относящихся к группе.

Данный индекс не является показателем уровня инфляции.

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