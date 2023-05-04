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Завтра в Баку возможны кратковременные дожди

dojd

5 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Но днем местами возможны кратковременные дожди. Умеренный южный ветер днем сменится северо-западным.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха составит ночью 10-14° тепла, днем – 17-22° тепла.

Атмосферное давление понизится с 765 мм рт. ст. до 762 мм рт.ст. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Но днем в некоторых горных территориях возможны кратковременные осадки. Местами туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 8-12° тепла, днем – 20-25° тепла, в горах ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем – 5-10° тепла, местами до 15° тепла.

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