Дорожная полиция предупредила водителей о проверках

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Главное управление государственной дорожной полиции обратилось к водителям в связи с месячником «Чистый воздух».

«Главное управление государственной дорожной полиции принимает меры в целях предотвращения вреда, наносимого окружающей среде и здоровью человека вредными веществами, выбрасываемыми автомобилями в атмосферу. С этой целью с 1 мая по 1 июня Главное управление государственной дорожной полиции МВД Азербайджана совместно с Министерством экологии и природных ресурсов запустило на территории страны месячник «Чистый воздух». В случае выявления в привлеченных к проверкам автомобилях фактов чрезмерного загрязнения атмосферы в отношении водителей транспортных средств будут приняты меры в административном порядке. Просим водителей, а также физических и юридических лиц, осуществляющих пассажирские и грузовые перевозки, эксплуатировать имеющиеся в их распоряжении автотранспортные средства исключительно в технически исправном состоянии», — говорится в обращении.