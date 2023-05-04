Байрамов и Мирзоян проведут финальный раунд переговоров

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Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и глава МИД Армении Арарат Мирзоян проведут финальный раунд переговоров в США с участием госсекретаря Энтони Блинкена, сообщает Госдепартамент США.

«Госсекретарь Блинкен будет участвовать в заключительном заседании двусторонних переговоров по мирному соглашению с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении в Национальном учебном центре иностранных дел имени Джорджа Шульца в 13:45 по вашингтонскому времени (21:45 по Баку)», — говорится в сообщении Госдепа.

Основной темой переговоров является мирное соглашение.