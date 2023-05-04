Украина трижды атаковала нефтеперерабатывающие заводы России (видео)

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За прошедшую ночь ВСУ трижды атаковали РФ: сначала два удара по нефтеперерабатывающим заводам в Ростовской области и Краснодарском крае, потом — обстрел Брянской области.

Первый пожар после предположительной атаки дрона разгорелся в резервуаре Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае — обошлось без жертв.

Второй — на Новошахтинском заводе в Ростовской области. В строительные конструкции влетел БПЛА ВСУ. Информацию об этом подтвердил глава региона. Жертв и пострадавших нет, огонь потушили сотрудники предприятия.

Под утро — обстрел села Полевые Новосёлки в Брянской области. Пострадал один мирный житель, также повреждены несколько домов и нарушено энергоснабжение, сообщил губернатор Богомаз.



