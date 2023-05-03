Еще $300 млн помощи: Украина впервые получит от США ракеты Hydra 70

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США в среду, 3 мая, объявили о предоставлении нового вооружения Украине в рамках очередного пакета военной помощи. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

Общая стоимость нового пакета помощи составит 300 млн долларов.

Украина впервые получит от США ракеты Hydra 70. В пакет также войдут артиллерийские и минометные боеприпасы, грузовики, тяжелая техника и запасные части.

Добавим, что Hydra 70 — это неуправляемые ракеты малой дальности, который запускаются с помощью авиации. Максимальная дальность огня составляет 10,5 км.