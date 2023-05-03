«Удары по России». Блинкен предоставил Украине самой решать, как себя защищать

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен прокомментировал утверждение российских официальных лиц по поводу «атаки» БПЛА на Кремль в среду, 3 мая. Об этом сообщает New York Times.

По его словам, он не может подтвердить сообщение о вероятной атаке на Кремль. «Я бы воспринимал все, что выходит из Кремля, с очень большой осторожностью», — добавил чиновник.

Блинкен также ответил на вопрос о позиции США по любым возможным атакам Украины на Россию.

«Это дело Украины, какие решения она принимает, чтобы защищать себя», — подчеркнул американский чиновник.