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Президент Алиев: Мы ожидали от Ирана большего в вопросе поддержки целостности Азербайджана

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В период оккупации мы ожидали большего от Ирана в вопросе поддержки территориальной целостности Азербайджана. И они всегда поддерживали территориальную целостность Азербайджана и голосовали за территориальную целостность Азербайджана в ООН, в Организации исламского сотрудничества. Так что, мы должны быть абсолютно справедливыми по этому поводу.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев 3 мая на четвертой международной конференции на тему «Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему» в Шуше, посвященной 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева. Его слова приводит «Азертадж».

Глава государства подчеркнул, что азербайджанский народ был не очень доволен ирано-армянскими отношениями. «Но как политики мы понимали, что у каждой страны есть свои внешнеполитические приоритеты; понимали, что Иран и Армения — соседи. Многие в Азербайджане ожидали такого же отношения, которое в годы оккупации проявляли Турция, Саудовская Аравия, Пакистан. Эти три страны фактически не имели дипломатических отношений с Арменией из-за оккупации. Поэтому люди думали, что было бы естественно, если бы Иран был среди этих трех стран и продемонстрировал солидарность», — отметил президент Азербайджана.

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