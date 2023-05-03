ЕС предоставит Украине миллиард на закупку боеприпасов

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Послы стран-членов Европейского союза одобрили решение предоставить 1 млрд евро на закупку боеприпасов для Вооруженных сил Украины. Об этом на своей странице в Твиттере председательствующая в ЕС Швеция.

Соответствующее решение было принято в среду в Брюсселе в рамках заседания Комитета постоянных представителей (COREPER),

«Послы ЕС одобрили решение о мерах помощи в рамках Европейского фонда мира для поддержки Вооруженных сил Украины в размере 1 млрд евро на совместные закупки боеприпасов и ракет», — сказано в сообщении. Подробностей решения нет.