«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна | США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Армия

Ленцов завтра прилетит на переговоры в Баку

photo 2023 05 03 10 50 14

Новоназначенный командующий российскими миротворческими силами генерал-полковник Александр Ленцов ззавтра прилетит на переговоры в Баку, сообщает ереванская пресса.

По информации «Грапарак», об этом он заявил 1 мая во время встречи с лидером сепаратистов Карабаха Араиком Арутюняном.

«Примечательно, что это вторая встреча, она проходила в штабе миротворческих сил, а не в офисе Арутюняна, как первая встреча.

Наши источники сообщают, что Ленцов заявил, что и для них создана нежелательная ситуация, но ответить на все вопросы он сможет только после возвращения из Баку», — утверждает издание.

Теги:
Из этой рубрики
photo 2023 05 03 10 50 14
Армия

Ленцов завтра прилетит на переговоры в Баку

2023/05/03, 10:52
1127876248 0 0 1025 576 600x0 80 0 0 82c97ffd7228a62d6567c3cbf69874c3
Армия

СМИ: Киев скрывает данные о контрнаступлении от союзников из-за утечки в США

2023/05/03, 09:28
belgorod
Армия

Украинский беспилотник атаковал Белгородскую область

2023/05/02, 23:35
reznikov3
Армия

Резников рассказал, почему Украина до сих пор не может получить боевые самолеты

2023/05/02, 23:11
Azersold28
Армия

Застрелился азербайджанский военнослужащий

2023/05/02, 22:28
milli
Армия

Генерал Милли не верит в завершение войны в Украине в текущем году

2023/05/02, 21:12
gruzia voyska
Армия

Грузия отказалась от участия в учениях НАТО

2023/05/02, 20:59
ukr voen3
Армия

ВСУ стойко обороняют Бахмут и Марьинку

2023/05/02, 19:57
photo 2023 05 02 17 00 43
Армия

ВСУ опровергли бредни Пригожина об убийстве командующего силами теробороны (обновлено)

2023/05/02, 18:16