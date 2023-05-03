Ленцов завтра прилетит на переговоры в Баку

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Новоназначенный командующий российскими миротворческими силами генерал-полковник Александр Ленцов ззавтра прилетит на переговоры в Баку, сообщает ереванская пресса.

По информации «Грапарак», об этом он заявил 1 мая во время встречи с лидером сепаратистов Карабаха Араиком Арутюняном.

«Примечательно, что это вторая встреча, она проходила в штабе миротворческих сил, а не в офисе Арутюняна, как первая встреча.

Наши источники сообщают, что Ленцов заявил, что и для них создана нежелательная ситуация, но ответить на все вопросы он сможет только после возвращения из Баку», — утверждает издание.