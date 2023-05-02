Резников рассказал, почему Украина до сих пор не может получить боевые самолеты

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Предоставление Украине боевой авиации — это, прежде всего, вопрос денег, считает министр обороны Украины Алексей Резников. Об этом он заявил в интервью агентству «Интерфакс-Украина», которое вышло 2 мая.

Журналисты спросили, является ли отказ отправлять Украине самолеты политическим решением или технической проблемой.

«Третье. Прагматичное. Это деньги. На мой взгляд, политических причин не давать сегодня самолеты уже нет. Если раньше те или иные виды оружия имели политический характер, потому что оставалось эхо той старой доктрины: «давайте не провоцировать россиян», «это очередные «красные линии», «подъем уровня эскалации». К счастью, наши партнеры от этого уже практически отошли. Эхо есть. Фантомные боли одинаково присутствуют. Плюс их используют и иногда поднимают политические оппоненты действующей власти в разных странах», – сказал он.

По словам Резникова, любое решение по Украине «принимается сначала в пользу народа, то есть страны, которая принимает это решение».

«Если они считают, что у народа это востребовано, народ давит всячески медиа, медиа давит на парламентариев, на исполнительную власть. Конечно, они это модерируют, но в принципе это так. Затем исполнительные власти начинают считать, сколько стоит один самолет, сколько стоит его обслуживание, сколько стоит его вооружение и содержание», — сказал министр.

Он подчеркнул, что важна не только доставка самолетов, но и их обслуживание.

«Ведь если дать нам самолет, который завтра не будет обслужен, то он не полетит. И смысл тогда его давать? Также, если сегодня дать самолеты – значит урезать поставку другой помощи или нужно увеличить бюджет. Тогда возникает вопрос – а получим ли мы поддержку в местном парламенте, сейме, сенате, конгрессе, чтобы увеличить бюджетное ассигнование? Либо мы это снимем со складов, и тем самым ослабим свою какую-нибудь вооруженную силу, либо это с запасов, либо списываем, тогда самолет надо отремонтировать. И на это тоже нужны деньги. Плюс запчасти – где их взять на складах, а может они уже вообще не производятся», – заявил Резников.

По его словам, партнеры очень прагматичны в принятии своих решений,

«Они считают деньги. Это война ресурсов», – добавил он.