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Застрелился азербайджанский военнослужащий

Azersold28

В Физулинскую военную прокуратуру поступила информация о том, что военнослужащий N-ской воинской части Министерства обороны, Мамедов Рамиль Ильхам оглу покончил жизнь самоубийством, застрелившись из огнестрельного оружия.

С данным заявлением выступил старший помощник Военного прокурора Республики — руководитель пресс-службы Военной прокуратуры, главный советник юстиции Фирад Алиев.

На основании полученной информации сотрудники Физулинской военной прокуратуры осмотрели место происшествия и тело, в качестве вещественных доказательств изъяли предметы, представляющие важность для дела, взяли объяснительные и выполнили другие необходимые действия.

По факту в Физулинской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 125 УК (доведение до самоубийства), назначены соответствующие экспертизы и выполнены неотложные следственные мероприятия.

В настоящее время идет расследование и будет обеспечено принятие всех мер в соответствии с требованиями законодательства.

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