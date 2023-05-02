Грузия отказалась от участия в учениях НАТО

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Силы обороны Грузии не будет в этом году участвовать в многонациональных военных учениях стран НАТО и их партнеров Defender, которые проходят в Европе. Об этом сообщили в Минобороны Грузии.

Как отмечается в заявлении министерства, Силы обороны постоянно участвуют и проводят международные учения для повышения боеспособности. В этом году оборонное ведомство Грузии вместе со странами-членами и партнерами НАТО приняло участие в четырех международных учениях. До конца года грузинские военные будут представлены еще в нескольких международных учениях.

«Что касается непосредственного участия Грузии в учениях Defender-23, исходя из целей и задач Сил обороны путем активного общения с нашим основным стратегическим партнером и их рекомендации было принято решение направить больше усилий и ресурсов на такие международные и локальные учения, которые в большей степени учитывают вышеперечисленные задачи, включая повышение боевой готовности, повышение оперативной совместимости со странами-членами и партнерами НАТО, обмен опытом и совершенствование профессиональных навыков», — заявили в Минобороны Грузии.