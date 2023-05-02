Генерал Милли не верит в завершение войны в Украине в текущем году

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Конфликт в Украине вряд ли завершится в 2023 году, Киев не сможет реализовать свои политические цели за это время. Об этом заявил в опубликованном во вторник интервью журналу Foreign Affairs председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли.

«Я считаю, что для любой из сторон достижение своих политических целей — а война означает достижение политических целей военными средствами — будет очень сложным, очень тяжелым. И, честно говоря, я не думаю, что есть вероятность того, что это произойдет в этом году», — сказал он.