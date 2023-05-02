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ВСУ опровергли бредни Пригожина об убийстве командующего силами теробороны (обновлено)

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18:16 Вооружённые силы Украины официально опровергли сообщение главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о том, что под Бахмутом погиб командующий Территориальной обороной Украины генерал Игорь Танцюра.

«Мы официально опровергаем это утверждение. Все живы и здоровы», — заявил спикер командования ВСУ Денис Зелинский.

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17:06 Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин утверждает, что под Бахмутом предположительно убит командующий силами территориальной обороны ВСУ.

«Сегодня в 13:25 артиллерийскими подразделениями ЧВК «Вагнер» был уничтожен бронеавтомобиль, в котором, предположительно, находился командующий силами территориальной обороны ВСУ Игорь Иванович Танцюра, который следовал в Бахмут. В настоящий момент уточняем данную информацию», – заявляет Пригожин.

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