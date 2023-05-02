«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна | США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Мир

Кремль о потерях России в Украине

kreml

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Вашингтон не располагает достоверными сведениями о потерях России в Украине.

На вопрос, как в Кремле могут прокомментировать заявление представителя Белого дома о том, что за последние пять месяцев в Украине погибли 20 тысяч российских военных, Песков ответил: «Как абсолютно взятые с потолка».

«У Вашингтона нет возможности называть какие-либо корректные цифры, они не располагают такими данными, и так к этому и нужно относиться», — приводит его слова «Интерфакс». Песков добавил, что в этом вопросе «нужно ориентироваться только на те цифры, которые своевременно публикует министерство обороны России».

Последний раз Минобороны РФ сообщало о российских потерях в сентябре 2022 года.

Теги:
Из этой рубрики
756260779772000
Мир

Прощание с Юдашкиным пройдет 6 мая (обновлено)

2023/05/02, 18:43
kazaxstan
Мир

Казахстан не позволит использовать свою территорию для обхода антироссийских санкций

2023/05/02, 18:30
praga coronavirus 190321
Мир

В Чехии разрешили требовать компенсацию морального ущерба за ковид-ограничения

2023/05/02, 17:50
vladimir zelenskiy min 2 1
Мир

В Украине продлили на три месяца военное положение и всеобщую мобилизацию

2023/05/02, 17:50
64510fed52b2864510fed52b29168303409364510fed52b2664510fed52b27
Мир

Председатель парламента Армении посетит Турцию

2023/05/02, 17:36
kreml
Мир

Кремль о потерях России в Украине

2023/05/02, 16:47
Screenshot 123
Мир

Tinder уходит из России

2023/05/02, 14:34
Screenshot 711
Мир

Спикер армянского парламента отправится в Турцию

2023/05/02, 13:54
KMO 111307 42092 1 t218 221333 1
Мир

Разведка доложила Лукашенко о возможном обострении обстановки вокруг Беларуси

2023/05/02, 12:42