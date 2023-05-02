Кремль о потерях России в Украине

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Вашингтон не располагает достоверными сведениями о потерях России в Украине.

На вопрос, как в Кремле могут прокомментировать заявление представителя Белого дома о том, что за последние пять месяцев в Украине погибли 20 тысяч российских военных, Песков ответил: «Как абсолютно взятые с потолка».

«У Вашингтона нет возможности называть какие-либо корректные цифры, они не располагают такими данными, и так к этому и нужно относиться», — приводит его слова «Интерфакс». Песков добавил, что в этом вопросе «нужно ориентироваться только на те цифры, которые своевременно публикует министерство обороны России».

Последний раз Минобороны РФ сообщало о российских потерях в сентябре 2022 года.