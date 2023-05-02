«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна | США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Армия

ISW о войне между Пригожиным и Минобороны РФ

photo 2023 03 05 23 42 23

Главарь ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин, по всей вероятности, использует свой реабилитированный авторитет в российском руководстве, чтобы усилить свои усилия с саморекламами и решить свои давние проблемы с министерством обороны РФ.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Так, российские источники начали распространять вероятное письмо от Минобороны Пригожину в ответ на его интервью, в котором он угрожал вывести войска ЧВК «Вагнера» из Бахмута, если российские военные не предоставят ЧВК больше боеприпасов.

Как отмечается, в письме перечислены все артиллерийские боеприпасы и оборудование, которые минобороны РФ предоставляет «Вагнеру». Вероятно, письмо было обнародовано, чтобы помешать Пригожину использовать проблему недостатка артиллерии для критики минобороны, как он это делал в прошлом.

В ответ на это Пригожин заявил, что цифр, приведенных в непроверенном документе, все еще недостаточно для того, чтобы «Вагнер» выполнил все поставленные задачи. Затем Пригожин сказал, что ЧВК владеет большими запасами оружия, которое он захватил в ВСУ во время боев за Соледар в январе 2023 года. Глава «Вагнера» предположил, что он предложит обменять эти запасы оружия на ресурсы, которые требуются ЧВК.

В Институте изучения войны считают, что Пригожин продолжит полагаться на существующие информационные линии атаки, чтобы рекламировать себя и добиваться дальнейших привилегий от российских военных, поскольку он сохраняет реабилитированное положение среди российского руководства.

Теги:
Из этой рубрики
photo 2023 03 05 23 42 23
Армия

ISW о войне между Пригожиным и Минобороны РФ

2023/05/02, 10:52
05c7b5ce96d459272b7b8920937a5300
Армия

Продолжаются учения ракетно-артиллерийских войск (видео)

2023/05/02, 10:22
kirbi 3
Армия

Кирби: Наступление на Бахмут провалилось, в боях погибли около 20 тысяч россиян

2023/05/01, 23:43
oruj1
Армия

США предоставили Украине почти всю запрошенную военную помощь

2023/05/01, 23:16
usavoennie
Армия

В Финляндии могут появиться американские военные базы

2023/05/01, 21:51
ukr voen10
Армия

ВСУ отразили более 30 вражеских атак

2023/05/01, 20:04
sborivoenoobazanixvazerbaijaneminoboroniazerbaijana
Армия

В Азербайджане завершились сборы военнообязанных (видео)

2023/05/01, 19:37
ukrainskiebespilotnikiatakuyutsevastopol
Армия

Украинские беспилотники атакуют Севастополь

2023/05/01, 19:24
316410562 6230293030332693 4177150040215686857 n
Армия

Россия заблокировала доставку оружия из Индии в Армению

2023/05/01, 16:17