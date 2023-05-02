Госдеп о встрече Байрамова и Мирзояна

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США рады принять у себя министра иностранных дел Азербайджана Байрамова министра иностранных дел Армении Мирзояна на этой неделе для содействия переговорам, поскольку они работают вместе, чтобы обеспечить мирное будущее для региона Южного Кавказа.

Об этом заявил в ходе брифинга заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Патель.

«Госсекретарь Блинкен имел честь приветствовать министров иностранных дел на ужине и принять участие в открытии пленарного заседания в Национальном учебном центре иностранных дел имени Джорджа Шульца.

Госсекретарь считает, что прямой диалог является ключом к решению проблем и достижению прочного мира. Он активно этим занимается. Этим также активно занимается старший координатор Боно. И это то, чему мы будем и впредь уделять пристальное внимание.

И мы верим, что между этими двумя странами возможен мир, и мы рады приветствовать их», — сказал Патель.