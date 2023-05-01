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США предоставили Украине почти всю запрошенную военную помощь

oruj1

Соединенные Штаты передали Украине почти 100% военной помощи, которую Киев запросил для контрнаступления, но продолжат оказывать стране поддержку, заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

По его словам, о новом пакете помощи будет объявлено «очень скоро». США хотят помочь украинским военным с тем, чтобы они «были максимально готовыми» к активным боевым действиям, передает CNN.

На вопрос о том, когда может начаться контрнаступление, Кирби ответил, что все решения об этом принимает президент Украины Владимир Зеленский, но США продолжат оказывать военную помощь и поддержку.

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