Пригожин поздравил Зеленского и Сырского с 1 мая

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Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин поздравил президента Украины Владимира Зеленского и командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского с 1 мая. Свое поздравление бизнесмен записал из Соледара.

«Владимир Александрович (Зеленский), дорогой, генералу Сырскому тоже мои поздравления с 1 Мая», — сказал Пригожин.

Основатель ЧВК «Вагнер» добавил, что Соледар является лучшим местом, откуда можно поздравить Зеленского и Сырского с Днем международной солидарности трудящихся. «Мир! Труд! Май!» — заключил Пригожин.