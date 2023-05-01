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Силовики задержали в Азербайджане 16 радикалов, управляемых в основном из Ирана

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Сотрудники полиции Азербайджана задержали лиц, которые причастны к пропаганде религиозного радикализма и прочей подрывной деятельности, финансируемой за счет продажи наркотиков.

В ходе спецоперации, проведенной силовиками, были задержаны и переданы следствию 16 человек.

Цель тех, кто выполнял задания религиозно-политических центров, управляемых в основном из Ирана, заключалась в том, чтобы сделать лиц с наркотической зависимостью и других лиц орудием претворения в жизнь своих гнусных намерений. В их аккаунтах в социальных сетях есть немало неоспоримых фактов об этой преступной деятельности. Они никогда не отрицали своих радикальных действий, жили по «правилам» тех, кого считали своими «хозяевами», а не по законам страны, гражданами которой являются.

Имена задержанных: С.Мамедов, Р.Рустамов, А.Асадуллаев, Дж.Балашов, В.Пюнханалиев, В.Фарзалиев, T.Гасымов, T.Миришов, M.Мамедов, M.Ахмедов, И.Гасанов, А.Фирудунбейли, M.Фаталиев, M.Рзаев, Ш.Сулейманов, A.Алиев.

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