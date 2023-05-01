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В Азербайджане завершились сборы военнообязанных (видео)

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Завершены учебные сборы военнообязанных, проводившиеся в Н-ской воинской части в соответствии с планом подготовки на 2023 год. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

На учебных сборах были выполнены задачи по различным темам.

Военнообязанные также приняли участие в занятиях по подготовке коммандос. Им была предоставлена подробная информация об оказании первой медицинской помощи, а также о пехотных и противотанковых минах. Они были обучены правильному обращению с оружием и приборами ночного видения, имеющимися в распоряжении коммандос.

В ходе сборов с военнообязанными были отработаны приемы современного боя.

На учебных сборах, проводившихся в целях совершенствования боевых навыков военнообязанных запаса, были успешно выполнены поставленные задачи.

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