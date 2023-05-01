Тарифы на оказываемые населению медуслуги будет устанавливать TƏBİB

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В соответствии с Законом Азербайджанской Республики «О медицинском страховании» TƏBİB будет устанавливать тарифы на медицинские услуги, не входящие в пакет услуг и оказываемые населению медицинскими учреждениями на платной основе, а также тарифы на медицинские услуги, оказываемые лицам, не являющимся застрахованными в соответствии с этим Законом.

Это отражено в Уставе Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Отмечено, что утверждение предусмотренных тарифов входит в компетенцию Наблюдательного совета TƏBİB.