Azermash CP и UzAvtoSanoat заложили фундамент нового автозавода в Азербайджане

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Церемония закладки фундамента нового автомобильного завода состоялась в понедельник в Гаджикабульском промышленном квартале, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

Завод по производству легковых автомобилей общей площадью 32 тыс. кв метров на территории 16 га построит предприятие Azermash CP совместно с АО «UzAvtoSanoat» (Узбекистан).

Мощность завода составит 30 тыс. автомобилей в год. На предприятии будет осуществляться сборка, сварка кузовов и покраска автомобилей.

Инвестиции в строительство завода оцениваются в 88 млн манатов ($51,8 млн по текущему курсу $1 — 1,7 манат), число постоянных рабочих мест — 1200.

На заводе будут использоваться технологии США, Италии, Китая, Южной Кореи и Узбекистана. Предприятие планируется вести в эксплуатацию в мае 2025 года. Произведенные на заводе автомобили будут реализовываться как на внутреннем рынке, так и направляться на экспорт.