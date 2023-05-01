Россия заблокировала доставку оружия из Индии в Армению

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Россия препятствует транспортировке оружия, приобретенного у Индии, в Армению. Об этом в эфире Общественного телевидения заявила представитель общественной организации «Во имя равных прав», депутат Национального собрания 7-го созыва Гаяне Абрамян.

«У меня есть такая информация, Россия препятствует ввозу военной техники из Индии через Иран. Россия препятствует ввозу через территорию Ирана в Армению купленной военной техники из Индии. Россия не должна мешать, если не помогает, то, по крайней мере, она не должна мешать нам ввозить купленное нами оружие»,- сказала она.

Позже армянский политолог Степан Григорян подтвердил, что Иран по требованию России препятствует доставке в Армению уже оплаченного оружия из Индии.