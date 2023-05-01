В Грузии задержали мужчину с ураном на $2 млн

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Служба госбезопасности Грузии сообщила, что в порту Поти обнаружен незаконный груз урана на 2 миллиона долларов, передает Новости-Грузия.

Мужчина, который пытался вывезти уран, задержан. Ему грозит от пяти до десяти лет тюрьмы. Следствие на данном этапе не раскрывает данные о личности задержанного и другие детали.

«Согласно заключению радиологической экспертизы, вещество, изъятое при обыске, содержит радиоактивное вещество уран и относится к категории ядерных материалов», – говорится в сообщении СГБ.

Расследование ведется по части первой статьи 230 Уголовного кодекса Грузии, «незаконное обращение с радиоактивными веществами».