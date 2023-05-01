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Завтра в Баку возможен дождь

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2 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в течение дня местами возможен дождь, умеренный северо-западный ветер.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха ночью составит 9-14° тепла, днем — 15-20° тепла.

Атмосферное давление повысится с 760 мм ртутного столба до 765 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана местами ожидаются переменные осадки, в отдельных местах ливни, грозы, град, в высокогорной местности мокрый снег. Местами туман, западный ветер будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 9-14° тепла, днем — 18-23° тепла, в горах ночью — 0-4° тепла, днем — 4-8° тепла.

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