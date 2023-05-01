ВСУ пошли в контратаку в Бахмуте, россияне покинули некоторые позиции

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ВСУ пошли в контратаку в Бахмуте, противник покинул некоторые позиции, сообщает медийная площадка Сил обороны Military Media Center со ссылкой на командующего Восточной группировки войск Александра Сырского.

«Чтобы продвинуться вперед враг применяет максимум усилий и не считается ни с чем. Несмотря на значительные потери, в бой постоянно бросаются новые штурмовые группы Вагнера, бойцов других частных компаний, десантников. Но взять город под контроль противнику не удается», — заявил Сырский.

По его словам, «ситуация довольно сложная».

«Вместе с тем, на отдельных участках города враг был контратакован нашими подразделениями и покинул некоторые позиции», — заявил он.

По словам Сырского, на Бахмутском направлении продолжаются интенсивные боевые действия, но прорвать оборону украинских позиций врагу пока не удалось.