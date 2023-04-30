МИД Судана: Армия возвращает контроль над районами расположения иностранных дипмиссий

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Глава МИД Судана Али ас-Садык Али заявил, что суданская армия возвращает контроль над районами расположения иностранных дипмиссий.

Дипломат отметил, что правительство Судана делает все возможное для защиты зданий дипмиссий, а также помещений, где проживают дипломаты и работники международных организаций.

«Это верно, что было много нападений на посольства, однако сейчас армия Судана постепенно возвращает контроль и предотвращает попытки нападений, ограблений и краж в этих местах», — сообщил глава МИД Судана.