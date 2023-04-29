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Великобритания хочет закупить для Украины ракеты большой дальности

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Великобритания хочет закупить для Украины современное оружие в рамках специального фонда. В частности, ракеты большой дальности и оборудования, обеспечивающего мобильность войск, сообщает Defence24.

Как сообщается, Министерство обороны Британии опубликовало запрос на информацию о военном оборудовании для использования украинскими военными, финансируемого из Фонда поддержки Украины.

Британские военные специалисты предъявляют ряд обязательных требований к ударным системам, которые хотят передать Украине. Ключевым запросом являются ракеты, запускаемые с суши, земли и моря, с полезной нагрузкой от 20 до 490 кг и дальностью полета от 100 до 300 км.

Фонд поддержки Украины — инициатива под руководством Великобритании с вкладами Исландии, Норвегии, Швеции, Дании и Литвы для быстрой закупки военного оборудования для Украины. В проектах в рамках этой инициативы также могут участвовать организации из других стран.

Общая его стоимость составляет более 520 миллионов фунтов стерлингов. Из этой суммы 200 миллионов фунтов стерлингов уже распределены, в том числе на беспилотные летательные аппараты, разведывательные системы и средства противовоздушной обороны, а также запасные части для существующих транспортных средств украинской армии.

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