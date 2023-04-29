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Завтра в Баку будет 29 градусов тепла

jara

Обнародован прогноз погоды на 30 апреля.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Но утром местами возможен моросящий дождь, а ближе к ночи — дождь. Южный ветер вечером сменится умеренным северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 11-16° тепла, днем — 24-29° тепла. Атмосферное давление будет ниже нормы 755 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 55-65%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако в днем, начиная с северных и западных районов, местами ожидаются периодические осадки. Ближе к вечеру местами возможны ливни, грозы, град. Местами будет туман. Западный ветер местами будет временами усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 11-16° тепла, днем — 24-29° тепла, в горах ночью — 3-6° тепла, днем — 5-10°, местами — 13-17 ° тепла.

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