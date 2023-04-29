Германия готова произвести для Украины 250 тысяч снарядов

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Германия предложила произвести для Украины 250 тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов — четверть от общего количества, которые намерены предоставить страны ЕС. Такое предложение поступило на встрече директоров оружейных компаний, которая прошла на этой неделе. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Представитель компании сообщил изданию, что в настоящее время компания может производить 450 тысяч артиллерийских снарядов в год, 350 тысяч из них — в Европе.

«В перспективе Rheinmetall ожидает значительного увеличения производства в области артиллерийских боеприпасов до производственных мощностей около 600 тысяч снарядов в год», — сказал представитель компании.

Согласно компромиссу, достигнутому между странами-членами ЕС, для частичного возмещения затрат окончательная сборка снарядов должна осуществляться на территории ЕС. Компоненты могут поставляться из третьих стран. В этом отношении Rheinmetall может предоставить около 50 тысяч гильз, которые концерн производит в Австралии, и заряды ракетного топлива с южноафриканского завода, но не 100 тысяч гранат, которые производятся в Южной Африке.