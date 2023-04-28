«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна | США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Армия

Украина получит литовские радары

oruj2 1

Первые три радара из Литвы на следующей неделе должны переехать в Украину. В общей сложности для ВСУ было приобретено 16 радаров.

Об этом говорится в заявлении ответственного за покупку и передачу радаров в Украину Йонаса Охмана, которое приводит 15min.

«Процедуры приобретения и отправки радаров в Литву заняли около месяца. На этот раз польские пограничники отнеслись к их транзиту гораздо формальнее», — сказал Охман.

Министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте, которая на прошлой неделе встречалась со своим коллегой в Польше, попросила ускорить процесс и обеспечить получение разрешений как можно скорее.

По словам Охмана, организация подготовила все необходимые документы и лицензии ЕС, которых до сих пор всегда хватало для перевозки, но в этот раз требовалась дополнительная лицензия, включающая перевозку именно по территории Польши.

Также он добавил, что радары, приобретенные с помощью жителей Литвы, в скором времени помогут защитить воздушное пространство Украины.

Теги:
Из этой рубрики
oruj2 1
Армия

Украина получит литовские радары

2023/04/28, 23:24
pentag3
Армия

Пентагон анонсировал испытания подводных дронов, которые «изменят ситуацию в Тайваньском проливе»

2023/04/28, 22:01
Screenshot 109
Армия

Новейший беспилотник РФ не смог поразить немецкую технику (видео)

2023/04/28, 17:14
reznikov4
Армия

Резников: Украина готова к наступлению, войска ждут решения командования

2023/04/28, 14:13
Screenshot 107
Армия

Новый командующий РМК в Карабахе встретился с министром обороны Армении (видео)

2023/04/28, 14:04
533a75cbe35b6f51c458eb370192dacf
Армия

В Баку прошла встреча руководителей военно-учебных заведений Азербайджана, Турции и Грузии (фото и видео)

2023/04/28, 13:30
Армия

ISW: Россияне перебросили в Бахмут подразделения с Запорожской области

2023/04/28, 12:35
photo 2023 04 28 11 09 53
Армия

Россия ударила по Украине этой ночью ракетами «Искандер-К»

2023/04/28, 12:30
photo 2023 04 28 10 33 07
Армия

CNN: Иранские дроны построены на западных технологиях

2023/04/28, 11:17