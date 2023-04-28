Пентагон анонсировал испытания подводных дронов, которые «изменят ситуацию в Тайваньском проливе»

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Начальник штаба ВМС США адмирал Майкл Гилдей заявил, что Соединенные Штаты проведут испытания пяти необитаемых подводных аппаратов, которые смогут «в корне поменять ситуацию» в Тайваньском проливе. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, первый американский крупный необитаемый подводный аппарат в текущий момент проходит испытания у побережья Калифорнии, а за ним последуют еще пять.

«Такие аппараты обладают потенциалом скрытой установки мин. И это в корне изменит ситуацию», — отметил Гилдей.

Так он ответил на вопрос конгрессмена Рубена Гальего (демократ от штата Аризона), «есть ли в арсенале Соединенных Штатов средства, которые можно было бы прямо сейчас использовать или модернизировать, чтобы не допустить вторжения Китая на Тайвань».