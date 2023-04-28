Сахиба Гафарова обвинила Ереван в подстрекательстве

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Армения занимается подстрекательством поднимающих голову в этой стране реваншистских сил в своей стране, разжиганием межнациональной ненависти и расовой вражды.

С этим заявлением выступила спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова во время выступления на 12-м пленарном заседании ТЮРКПА.

Она заявила, что в Армении сжигают флаги Азербайджана и Турции, в Ереване устанавливают памятник армянским террористам, убившим азербайджанских и турецких политиков, совершают зверства против взятых в плен азербайджанских военнослужащих.

Гафаровой добавила, что Армения должна понять, что единственный путь к созданию долгосрочного мира, стабильности и безопасности в регионе – это установление цивилизованных межгосударственных отношений с Азербайджаном и Турцией. Для этого, прежде всего, необходимо подписать мирное соглашение с Азербайджаном в соответствии с нормами и принципами международного права.