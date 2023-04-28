Азербайджанская делегация находится с визитом в Татарстане

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Делегация, возглавляемая сопредседателем Совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Республикой Татарстан Российской Федерации, министром экономики Микаилом Джаббаровым, находится с визитом в Татарстане.

В рамках визита министр экономики провел встречи с руководителями ряда крупных предприятий Татарстана, в ходе которых была предоставлена информация о созданных в нашей стране благоприятных деловых и инвестиционных возможностях, обсуждены перспективы сотрудничества в энергетической, машиностроительной и других отраслях промышленности, а также представляющие взаимный интерес перспективные проекты. Компании Татарстана представили свои предложения о сотрудничестве.

Азербайджанская делегация ознакомилась с деятельностью предприятий в Особой экономической зоне (ОЭЗ) «Иннополис». Гостям рассказали об успешной синергии образовательного и экономического секторов в ОЭЗ, производимой резидентами на основе передовых технологий инновационной продукции и технологических новшествах. В рамках визита стороны обсудили возможности сотрудничества и реализации совместных инвестиционных проектов с субъектами бизнеса в промышленных зонах Азербайджана.

В Университете Иннополис азербайджанской делегации предоставили информацию об образовательных программах учебного заведения, научно-технических инновациях, внедряемых в различных отраслях экономики.

В расположенном в городе Казань Технополисе «Химград» азербайджанскую делегацию проинформировали о деятельности «Химграда», возможностях, создаваемых для субъектов малого и среднего бизнеса в химической промышленности. Состоялась презентация химической, фармацевтической, полимерной и другой промышленной продукции, машин и оборудования, производимых резидентами. Стороны рассмотрели возможности партнерства и реализации совместных проектов между предприятиями, действующими в Технополисе, и резидентами промышленных парков Азербайджана.

Отметим, что в рамках визита в Казани пройдет 3-е заседание Совместной межправительственной комиссии между Азербайджанской Республикой и Республикой Татарстан Российской Федерации и татарстанско-азербайджанский бизнес-форум.