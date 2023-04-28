«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна | США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Мир

Азербайджанская делегация находится с визитом в Татарстане

Screenshot 110

Делегация, возглавляемая сопредседателем Совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Республикой Татарстан Российской Федерации, министром экономики Микаилом Джаббаровым, находится с визитом в Татарстане.

В рамках визита министр экономики провел встречи с руководителями ряда крупных предприятий Татарстана, в ходе которых была предоставлена информация о созданных в нашей стране благоприятных деловых и инвестиционных возможностях, обсуждены перспективы сотрудничества в энергетической, машиностроительной и других отраслях промышленности, а также представляющие взаимный интерес перспективные проекты. Компании Татарстана представили свои предложения о сотрудничестве.

Азербайджанская делегация ознакомилась с деятельностью предприятий в Особой экономической зоне (ОЭЗ) «Иннополис». Гостям рассказали об успешной синергии образовательного и экономического секторов в ОЭЗ, производимой резидентами на основе передовых технологий инновационной продукции и технологических новшествах. В рамках визита стороны обсудили возможности сотрудничества и реализации совместных инвестиционных проектов с субъектами бизнеса в промышленных зонах Азербайджана.

В Университете Иннополис азербайджанской делегации предоставили информацию об образовательных программах учебного заведения, научно-технических инновациях, внедряемых в различных отраслях экономики.

В расположенном в городе Казань Технополисе «Химград» азербайджанскую делегацию проинформировали о деятельности «Химграда», возможностях, создаваемых для субъектов малого и среднего бизнеса в химической промышленности. Состоялась презентация химической, фармацевтической, полимерной и другой промышленной продукции, машин и оборудования, производимых резидентами. Стороны рассмотрели возможности партнерства и реализации совместных проектов между предприятиями, действующими в Технополисе, и резидентами промышленных парков Азербайджана.

Отметим, что в рамках визита в Казани пройдет 3-е заседание Совместной межправительственной комиссии между Азербайджанской Республикой и Республикой Татарстан Российской Федерации и татарстанско-азербайджанский бизнес-форум.

Теги:
Из этой рубрики
Screenshot 110
Мир

Азербайджанская делегация находится с визитом в Татарстане

2023/04/28, 17:25
2022 04 27T090955Z 1404650330 RC2KVT9V3T1O RTRMADP 3 MOLDOVA POLITICS pic4 zoom 1500x1500 73089
Мир

ЕС выделит армии Молдовы 40 млн евро

2023/04/28, 17:15
photo 2023 03 01 11 21 50
Мир

Эрдоган вновь отменил выступления из-за болезни

2023/04/28, 15:05
f 35 istrebitel bombardirovshchik aerodrom
Мир

Чавушоглу: Турция получит обратно деньги, выплаченные США за истребители F-35

2023/04/28, 14:44
IssueBrief2022Nov IranPlanBx1000
Мир

Мохсен Назири Асл: Иран отдает предпочтение диалогу по Украине

2023/04/28, 13:45
WhatsApp
Мир

В WhatsApp появится новая функция

2023/04/28, 12:24
ucak onerge
Мир

В Судане обстрелян турецкий самолет

2023/04/28, 11:49
medvedew
Мир

Медведев заявил, что Молдовы больше не существует

2023/04/28, 11:35
vucic66
Мир

Вучич опроверг сообщения о своей госпитализации (обновлено)

2023/04/28, 11:15