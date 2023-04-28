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Новейший беспилотник РФ не смог поразить немецкую технику (видео)

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На днях пророссийский tg-канал опубликовал видео под названием «Уничтожение ЗРК Gepard ВСУ барражирующим боеприпасом «Ланцет»». Это новейший российский беспилотник, впервые представленный в 2019 году. Gepard — германская зенитная самоходная установка, её производят с 1970-х годов.

Как пишет военный эксперт BILD Юлиан Рёпке, на самом деле, опубликованное видео доказывает, что новейший дрон ВС РФ не может уничтожить германскую технику. На записи видно, что машина не получила повреждений.

«Украинская армия нашла новый способ сбивать самые современные беспилотники России, не тратя впустую ценные боеприпасы. Просто позволить им влететь в Gepard, от которого они отскакивают даже при прямом попадании», — пишет Рёпке.

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