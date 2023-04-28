С 1 мая в Азербайджане вводится мораторий на вылов рыбы

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Мораторий на вылов рыбы во всех водоемах на территории страны вступает в силу с 1 мая 2023 года в связи с периодом нереста рыбы и продлится до 1 сентября.

Об этом сообщила официальный представитель Службы охраны биологического разнообразия Азербайджана Арзу Бабаева.

Она отметила, что сотрудниками Управления полиции на водном транспорте министерства внутренних дел, госслужб экологической безопасности и охраны биологического разнообразия министерства экологии и природных ресурсов в целях пресечения незаконного вылова рыбы проводятся регулярные контрольные мероприятия и принимаются меры против нарушителей.