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В Баку прошла встреча руководителей военно-учебных заведений Азербайджана, Турции и Грузии (фото и видео)

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Согласно Меморандуму о взаимопонимании по сотрудничеству в области обороны, подписанному между Азербайджаном, Турцией и Грузией, в Национальном университете обороны состоялась трехсторонняя встреча руководителей военно-учебных заведений Азербайджана, Турции и Грузии.

Поприветствовав гостей, ректор Национального университета обороны профессор, генерал-лейтенант Гейдар Пириев подчеркнул важную значимость проводимых обсуждений и обмена опытом, сообщает Минобороны.

Отметив, что тесное сотрудничество между Азербайджаном, Турцией и Грузией служит обеспечению мира и безопасности в регионе, генерал-лейтенант Г.Пириев выразил уверенность в том, что подобные встречи придадут важный импульс дальнейшему укреплению дружбы между профессорским, офицерским и преподавательским составами военно-учебных заведений.

Выразив признательность азербайджанской стороне за высокий уровень организации встречи и гостеприимство, начальник школы Сухопутных войск Турции генерал-майор Гюльтекин Яралы и ректор Национальной академии обороны Грузии бригадный генерал Мамия Балахадзе отметили, что подобные встречи внесут достойный вклад в обмен опытом между военно-учебными заведениями и реализацию совместных программ и проектов.

Турецкая и грузинская делегации посетили Военный институт имени Гейдара Алиева.

Были возложены цветы к памятнику Общенациональному лидеру Гейдару Алиеву и к мемориальному комплексу, воздвигнутому в память о военнослужащих института, погибших в Отечественной войне.

Гости ознакомились с фотостендом, отражающим жизнь и политическую деятельность Общенационального лидера, который создан в музее на территории Военного института.

Затем состоялась встреча в Военном институте. Ректор Военного института имени Гейдара Алиева генерал-майор Физули Салахов обсудил с гостями ряд представляющих взаимный интерес вопросов в области военного образования. Был представлен брифинг об истории и деятельности специального военно-учебного заведения.

Затем делегация ознакомилась с территорией учебного заведения, учебными корпусами, материально-технической базой, а также условиями, созданными здесь для курсантов, и проследили за ходом учебного процесса.

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