Россия ударила по Украине этой ночью ракетами «Искандер-К»

156 Просмотров

Россия применяла для ударов по Украине этой ночью ракеты «Искандер-К», которые трудно обнаружить и сбить, заявил спикер ВС ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, эта крылатая ракета имеет те же тактико-технические характеристики как «Калибр», и за счет низкой высоты полета ее сложно сбить.

«По уточненной информации,… летели с южного направления ракеты «Искандер-К». Это тоже крылатая ракета, которая, в принципе, имеет такие же тактико-технические характеристики, как и «Калибр», но «Искандер-К» – это ракета наземного базирования, не баллистическая, а крылатая. Именно эта ракета летит очень низко, в том и заключается проблема ее обнаружения и также сбивания. Но такие ракеты сбивались нашей противовоздушной обороной», – сказал Игнат.